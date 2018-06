«Reisikaja»: maltalane töötab eestlasest rohkem

Rain Resmeldti Uuseni arvates on Malta söök nii hea, et ta on pelgalt sellepärast valmis iga kell lendu Vahemeres asuvale saareriigile ette võtma. Lisaks suurepärasele toidule on Malta aga tema sõnul ka ideaalne jalutaja paradiis ning avastamist jagub kolmel eriilmelisel saarel pea lõputult.