Väikelaps sai lennujaama pagasilindile ronides tõsiselt viga

Kohaliku lennuameti esindaja sõnul olid turvatöötajad «tõeliselt üllatunud, kui pagasilindilt väikelapse leidsid.» Nimelt oli laps roninud lindile ning see kandis poisi pagasikäitluse taharuumi.

Kohe kui laps lindilt avastati, tegutses lennujaamapersonal kiirelt, et teda päästa. «Nad lohutasid last ja pakkusid esmaabi kuni arstid kohale jõudsid,» lisas esindaja. Laps viidi Middlemore haiglasse ning tema seisund on tõsine.