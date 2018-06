Uuring: üksikvanemad maksavad reisil ebaproportsionaalselt rohkem

Kuigi mitmed reisikorraldajad on hindasid vastavalt kliendile kohandanud, peavad üksikvanemad siiski puhkuse eest rohkem raha välja käima, kirjutas The Guardian.

Vastavalt valuutavahetusettevõte FairFX uuringule maksavad üksikvanemad koos lapsega kõrghooajal reisides kuni 500 naela (ligi 570 eurot) rohkem kui kahe lapsevanemaga perekonnad. Seda seetõttu, et mitmeid perepakette pakutakse arvestades kahe lapsevanema hinda. Näiteks paljudes hotellides ei pea lapse ööbimise eest maksma, kui temaga on samas toas kaks täishinna maksnud täiskasvanut. Üksikvanemale tähendab see aga seda, et tema peaks ikka lapse/laste piletite eest lisaks tasuma.

Samuti pakutakse lastele kahe täiskasvanu puhul tihti tasuta pileteid ka erinevatele atraktsioonidele, kuid ühe lapsevanemaga peredele selliseid soodustusi ei pakuta.

Uuringus analüüsiti suuremaid reisiteenuse pakkujaid ning võrreldi paketihinda kahe täiskasvanu ja kahe-aastase lapse puhul ning samas vanuses reisiva lapsega üksikvanema kulutusi.

«Meie uurimus näitab, et peredele saab osaks tihti hinna osas ebavõrdne kohtlemine, kusjuures olukord on ebasoodne just üksikvanematele,» sõnas FairFXi tegevjuht Ian Strafford-Taylor.

Ta lisas, et reisikorraldajad baseeruvad on hinnakujundusel peamiselt stereotüüpsel kahe vanemaga «nukleaarperekonnal», mis praktikas ei ole enam realistlik. Tänapäeval on perekonnad eri vormides ja suurustes ning reisikorraldajad peaksid töötama selle nimel, et ka oma reisimudeleid reaalsusega haakuvaks arendada.