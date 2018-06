Lennukis pommiähvarduse teinud reisija läheb aastateks vangi

Möödunud aastal 30.mail lendas Melbourne linnast Kuala Lumpurisse Malaysia airlinesi lennuk 220 reisijaga pardal. Mõni minut pärast lennuki õhkutõusu jooksis aga reisija Manodh Marks kokpiti ukse juurde ning hoides käes kummalist eset, ütles kaasreisijatele, et tal on kaasas pomm, kirjutas Airlive.net.

Kohtunik Michael McInerney sõnas kohtus Marksile, et ta jooksis pilootide ukse juurde ning teatas, et tal on kaasas pomm. «Reisijad ja meeskond polnud mitte ainult murelikud, vaid veendunud, et sul on tõepoolest kaasas pomm. Võib vaid ette kujutada hirmu ja ärevust, mida kõik pardalolijad tundsid,» olid kohtuniku sõnad.