USA osariik maksab sinna kolimise eest 10 000 dollarit

Pakkumine kehtib ainult esimestele kiiretele ning kampaania läheb lahti alates 2019. aasta jaanuarist, kirjutas Lonely Planet. Programm on suunatud inimestele, kel on juba töökoht olemas ning võimalus kaugtööd teha. Ehk siis Vermontis uustulnukatele keegi valmis töökohta pakkuma ei hakka.

Kõik edukad kolijad saavad esimesel kahel aastal 5000 dollarit (ligi 4246 eurot) kolimistasu, ehk kahe aasta peale kokku 10 000 dollarit (ligi 8492 eurot).

«Meil on selles osariigis demograafiline probleem. Me vajame rohkem inimesi,» sõnas Vermonti kuberner Phil Scott kampaania selgituseks. Ideaalis on uustulnukatel niisiis olemas töökoht väljaspool Vermonti, kuid sellegipoolest elavdatakse siia kolides kohalikku kogukonda.

Pakkumine on juba tekitanud suurt huvi ning sajad inimesed on uurinud lisainfot ning end sotsiaalmeediakanalites kampaaniat kajastavate uudiste jälgijateks märkinud. Hetkel on osariigil plaanis kampaaniaga jätkata vähemalt kolme aasta pikkusel perioodil. Sellise projekti eelarve on pool miljonit dollarit.

Vermont on 623 960 elanikuna teisena kõige väiksema elanikkonnaga osariik Ameerika Ühendriikides. Kõige vähem elab inimesi Wyomingus, kus on vaid 573 720 inimest. Kuna pakkumine on suunatud kaugtöö tegijatele, tuleb suurema tõenäosusega Vermonti elama just noorem elanikkond.