Eesti parimad tasuta telkimiskohad

Lahemaa rahvuspark on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid. See loodi 1971. aastal Põhja-Eesti looduse ja kultuuripärandi, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks ja tutvustamiseks.

Selle kauni «Eestimaa Šveitsi» kohta räägib rahvasuu, et vanapagan olla Kõrvemaa maapinna kortsu lükanud. Maastikule on iseloomulikud künkad, sood, rabajärved ning metsad.

Kuulsad künkad on tegelikult mandrijää sulamisest tekkinud järsud oosid. Suuremad rabad on Koitjärve, Kõnnu Suursoo ja Võhma ning Kakerdaja. Järvi ja suuremaid rabalaukaid on pea sada. Siia saab tulla matkama, rattaga sõitma, suusatama või jalutama.

Matkamajad, vaatetorn ning laudtee meelitavad Meenikunno sohu palju loodusnautlejaid. Tegu on kauni puhkealaga. Laudteel jalutades võib silmata tavalisemaid sootaimi: hanevits, küüvits, kukemari, sookail ja tupp-villpea, raba servas kasvab ka vaevakaske. Kõige arvukamalt on aga mitmevärvilisi turbasamblaid.

Sooserva lähedal tugevasti kinni kasvanud kraavist võivad julgemad proovida omapärase maitsega rabavett. Meenikunno matkarajal Päikseloojangu metsamajast kuni Suur Soojärveni on ehitatud uus laudtee, mida mööda on võimalik sõita ka lapsevankri või ratastooliga.

Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo looduskaitseal teeb eriliseks märgade elupaikade mitmekesisus ja deltasoostik. Soostiku pindala on ligikaudu 25 000 hektarit, sellest 7000 hektarit on üleujutatav.

Ala kuulub Natuura 2000 linnu- ja loodusalade hulka ning on pindala suuruselt viies Eesti soostik ja ühtlasi Eesti suurim deltasoostik. Looduskaitsealal, Emajõe õpperaja alguses asub külakiiguga Kantsi lõkke- ja telkimiskoht, kus on ruumi ka suuremale seltskonnale looduses mõnusalt aja veetmiseks. Piirkond sobib ideaalselt linnuvaatluseks ja kalapüügiks.

Alam-Pedja looduskaitseala on Eesti üks suurimaid kaitsealasid, kuuludes Natura 2000 kaitsealade hulka. Madaliku põhiväärtuseks on ökoloogiline mitmekesisus, sookooslused ja jõed, mis pakuvad kaitset kaitsealustele lindudele ja nende elupaikadele.

Alale pääseb ligi Ilmatsalu Kalatiikide kõrvalt, kust saab alguse ka Ilmatsalu- Kärevere Linnutee matkarada, linnuvaatlustorni, õppeklassi ja lõkke- ning piknikuplatsidega. Matkarada ning kalatiikide ümbruskond on üks olulisemaid veelindude rändepeatuspaiku, kus kokku võib kohata kuni 200 linnuliiki, millest mitmed on ohustatud.

Neljareeristi loodusrada kulgeb Kõpu poolsaare põhjarannikul. Rajal saab tutvuda Kõpule iseloomulike kooslustega. Möirasoo on väike rannaastanguline allikasoo, kohata võib kaitsealust jugapuud, Mägipe rändrahn ja rannas Süllasoo Jaanikivi on mälestusmärgid jääajast. Rannal asub ka omanäoline kalurikoda.

Raja läbimiseks kulub ligi üks tund ning see on kuival ajal läbitav ilma kummikuteta. Rada on varustatud suunaviitade ja infotahvlitega. Lähedal on Kalurikoja metsaonn kamina, istepinkide ja lauaga. Onni kõrval on telkimisala ja lõkkease.