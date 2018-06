Reisija sai pärast lendu tagasi tükkideks rebitud pagasi

Texasest pärit Kristen Horabini sõnul ootas ta lennujaamas pikalt, kuid tema pagas ei ilmunudki välja, vahendas The Sun. Seejärel pöördus ta lennujaama klienditeenindaja poole, kes märkas hoopis teisel pagasilindil kasti pandud ja täiesti lagunenud kotti.

«Vaatasin lähemalt järele ja seal olidki minu asjad kasti sees, pooled neist hävinenud ning enamik puudu,» kirjeldas naine. Veelgi rohkem šokeeris teda aga lennufirma esimene reaktsioon, kuna tema ees vaevu vabandati ning paluti lihtsalt kaebus esitada.

Horabini sõnul olid enamik tema riideid puruks ning need, mis olid terved olid kaetud hambapasta ja musta õliga.

«Need olid lihtsalt asjad. Asju saab asendada. Lihtsalt palju šokeerivam oli minu jaoks see, kuidas olukorraga tegeleti,» lisas ta. Tema jaoks on kõige kummalisem, et pärast tema pagasi purunemist keegi kogus tema koti riismed kokku, pani need kasti ja jättis selle siis suvalisse kohta.

American Airlinesi esindaja kinnitas, et pärast vahejuhtumit paluti Horabinil koheselt kaebus esitada, mida ta ka oli teinud. 24 tunni jooksul pärast kaebuse esitamist vabandas lennufirma reisija eest ning andis talle kahjude korvamiseks 3500 dollarit (ligi 2960 eurot) ning 300 dollari (ligi 250 eurot) suuruse lennuvoucheri.

«Me vabandame kahjude eest, mis Horabini pagasile osaks sai. Me teame kui raske on jõuda oma sihtkohta ning leida eest tugevalt kahjustatud pagas,» sõnas lennufirma esindaja ning lisas, et hetkel juhtumit uuritakse. Tõenäoliselt jäi Horabini pagas kusagile masinate vahele.