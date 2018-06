Airbusi uus lennuk on kui kosmoselaev

Introducing Harmony - Airbus Corporate Jets new cabin concept - available now on the #ACJ330neo and #ACJ350 XWB corporate jets. Harmony combines the comfort and space of a VIP widebody cabin with the practicality to suit the longest of flights. ✈️👌🏻 #airbus #airbuslovers #A330 #instaplane #aviation #aerospace #instaaviation #aviation #corporatejet #bizjet #ACJ #YourWorldAboveTheWorld #EBACE18

A post shared by Airbus (@airbus) on May 28, 2018 at 6:01am PDT