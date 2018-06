Festivalid, mida külastada Euroopas sel suvel või varasügisel

Veepealne heitlus, Prantsusmaa

23.—28. august

Alates 1666. aastast on Prantsusmaal asuv Sète sadam enda kaitsepühaku austamist tormikalt tähistanud. Kohaliku Veneetsiana tuntud küla korraldab kanalitel terve suve vältel mitmeid veevõitluse turniire. Augustis toimuval festivalil tehakse seda aga eriti suurejooneliselt.

Võitlust peetakse järgmiselt: paadi tagaosast ulatub välja pikk platvorm, millel seisvad võistlejad üritavad üksteist vette lükata. Festivalil toimub üle 70 erineva ürituse ning avatud on ka välikovhikud.

Rongkäik kirstudega, Hispaania

29. juuli

Kohalikud kogunevad iga aasta juulis As Nevesi külas San Jose kiriku ees, et alustada kirstude rongkäiku. Käes hoitakse pikki küünlaid, viibatakse viirukitega ja valatakse pisaraid. See kõik on eelmise aasta jooksul surmasuust pääsenud hispaanlaste auks, keda kantakse kirstudes (tänavatel). Rongkäiku korraldatakse Jumala ja Santa Marta (selle ürituse pühaku) tänamiseks selle eest, et inimesed on pääsenud traagilisest juhtumist (kas haigusest või õnnetusest) eluga. Üritus jäljendab traditsioonilist hispaania matust ning selles osalevad ka kirstusolijate lähedased ja sugulased, kes on riietatud musta.

Festival on tegelikult inimelu tähistamine: nutetakse pigem õnnest kui kurbusest. Terve päeva meeleolu on segu õudusest ja rõõmust. Kõlab elav muusika, avatud on kirbuturg ja talupidajad müüvad enda tooteid: veini ja köögivilju. Pärast paraadi suundutakse vabaõhukööki, mis on avatud üle kogu linna, et süüa traditsioonilisi kohalikke roogasid.

Viinamarjafestival, Itaalia

15. september

Foto on illustreeriv. FOTO: Viktor Cap / PantherMedia / Scanpix

Septembrikuu keskel tulevad üle provintsi kokku veini valmistavad pered, riietatud vanaaegsetesse kostüümidesse, et olla tänulikud enda viinamarjakasvanduste üle. Üritust on peetud alates 18. sajandi lõpust Püha Helena auks.

Sardiinia linn Quartu Sant’Elena on sel puhul täis hobused, eesleid ning vankreid, mis on kaunistatud viinamarjade, veinipudelite, kellade, palmipuude, lintidega ning kassikullaga. Algab kahetunnine rongkäik läbi linna. Ürituse pühitsetakse linna keskuses Püha Elena basiilikas kohaliklke vankreid ja laadungit. Paraadi lõpus jagatakse ka koduselt kasvatatud viinamarjakobaraid.

Kutse pulma, Kreeka

15. august

Foto on illustreeriv. FOTO: matej kastelic / PantherMedia / Scanpix

Festival, mille käigus jäljendatakse traditsioonilist kreeka pulma, toimub Sporadese saare pealinnas, Alonissoses. Üritus algab hommikuse kirikuteenistusega Neitsi Maarja auks. Pidustused saavad hoo sisse aga õhtupoole, traditsioonilise kohaliku pulma taaspidamisega. Pulmarituaal algab peigmehe lähedase sõbra külastusega peigmehe majas. Temaga on kaasas pillimehed ning mööda munakiviteedega tänavaid kulgedes mängitakse elavat muusikat. Tee pealt võetakse kaasa ka pruut ja kampa löövad teised rongkäigulisedki. Nii suundutakse kirikusse, kus toimub tseremoonia, millele järgneb muidugi ka traditsiooniline pulmasööming.

Keskaegsed rüütlid tänavatel, Rootsi

5.—12. August

Foto on illustreeriv. FOTO: Ruslan Olinchuk / PantherMedia / Scanpix

Augustis saab Rootsis Gotlandi saarel näha keskaegseid rüütleid hobustel omavahel heitlemas. Üritus toimub iga-aastaselt ja saare suurimast külast saab selleks puhuks miniatuurne kuningriik. See kõik on Rootsi keskaegse kultuuripärandi tähistamiseks. Linna ümbritseb 13. sajandist pärit ringmüür, millel on pea 50 torni ja mis kuulub UNESCO maailmapärandisse. Seitsme päeva jooksul saab osa võtta rohkem kui viiesajast tegevusest, näiteks jutuvestjate kuulamine, turul kauplemine, tulevaatemängud ja mustkunstnike etendused.

Hiiglaste pulmad, Belgia

24. august—8. September

Augusti viimasel pühapäeval kulgevad rongkäigus seitse hiiglast, muusikud ja suur dekoratiivne hobune (mida kannab 16 inimest) läbi Athi linna. Hiiglaste paraad kujutab endast näitemängu piiblitegelaste abielust ja võitlusest. Kuigi ürituse algupära on religioossete sugemetega, on 700 aasta vanune festival selle juba ammu unustanud. Maison des Géantsi muuseumis (mis on 18. Sajandi linnamaja) saavad huvilised traditsiooni ajaloo ja sugemetega põhjalikumalt tutvuda. Festivali külastab keskmiselt ligi 100 000 inimest, niiet soovitatav on teha broneeringud varakult.