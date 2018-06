Soome on kimpus reisidelt suguhaigusi kaasa toovate vanuritega

Soomes on statistiliselt välismaalt kaasa toodud HIVi nakatunute hulgas kõige rohkem just üle 60-aastaseid mehi, kirjutas Yle. Vanemad mehed, kes elavad Venemaa piiri ääres ei suuda kiusatusele vastu panna ning käivad tihti end prostituutidega lõbustamas. Paraku kaasnevad sellega ka suguhaigused ning peamiselt just HIV.

Eriti suur probleem on Lõuna-Karelias elavate vanuritega. Möödunud aastal oli seal HIVi nakatunute keskmine vanus üle 60 ning 2016. aastal olid enamik nakatunutest suisa üle 70-aastased.

Lisaks on teada, et suur osa haigestunutest olid viiruse kaasa toonud just Venemaalt.

«Kõige muret tekitavam on see, et infektsioonid avastatakse tihtipeale liiga hilja. Mitmeid aastaid ei pruugi ühtegi sümptomit märgatagi olla,» sõnas Helsingi MTÜ Hivpointi esindaja Pia Västinsalo.

Västinsalo selgitas, et HIVi puhul on oluline, et diagnoos saadaks varakult. Sellisel juhul saab viiruse kontrolli alla ning ka HIVi edasilevik on piiratud. Paraku avalduvad sümptomid tihtipeale kuni kümne aasta jooksul, pärast mida võib paljude jaoks juba haigus liiga kaugele arenenud olla.

Ligi 80 protsenti Venemaalt HIVi kaasa toonud soomlaste hulgas on viirus diagnoositud palju hiljem, kui organismi immuunsus on juba tugevalt nõrgenenud, selgitas tervisenõustaja.

Kondoomid ja lubrikant piiripunktis

Soome Punane rist ja Hivpoint on alustanud nüüd üle piiri reisivate soomlaste seas teavituskampaaniaga. Nimelt pakutakse 8.-10. juunil Imatra ja Kuhmo piiripunktides ning 9.-10. juunil Niirala piiripunktis tasuta HIV teste. Lisaks testidele hakatakse Venemaale suunduvatele turistidele pakkuma ka kondoome, lubrikante ja turvalise seksi teavituslehti.