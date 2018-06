Lufthansa filmis Venemaa kohta käiva reklaamvideo Ukrainas

Video sai kiirelt pahameele osaliseks, kuna paljud vaatajad tundsid ära, et tegemist pole mitte Venemaa, vaid hoopis Ukrainaga, vahendas Airlive.net. Lufthansa vabandas esmaspäeval segaduse tekitamise eest ning eemaldas video oma kodulehelt.

Sellegipoolest on reklaamklipp endiselt erinevates sotsiaalmeedia kanalites vaadatav.

Video kujutab kahte sakslasest fänni, kes lähevad Moskvasse, et seal korrata kõike, mida nad neli aastat tagasi Rios tegid, kui Saksamaa võitjaks krooniti. Mehed kujutlevad end suvises riietuses vihmasel platsil külmetamas ning naudivad jõeäärset «randa». Video vaatajad märkasid aga kiirelt, et jõgi pärineb hoopis Ukraina pealinnast Kiievist.

«Me märkasime juba esimestest kommentaaridest, et see riivas mõnede vaatajate tundeid. Me siiralt kahetseme ja vabandame ning eemaldasime juba ka video kõigist sotsiaalmeedia platvormidest,» sõnas Lufthansa esindaja Boris Ogursky.

Lennufirma rõhutas Kyiv Postile, et video filmiti Venemaa asemel Ukrainas «logistilistel põhjustel» ning väitis, et reklaamimaailmas on see tavapärane praktika.

Saksa ajakirjaniku Boris Reitschusteri arvates võtab see reklaam ideaalselt kokku Saksamaa suhtumise Venemaasse ja Ukrainasse ning rõhutab kui jabur see on.