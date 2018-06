Maailmaränduri päevik: eestlased aitasid mul Kanadas kodu leida

Enamus teekonda Kanadas on möödunud jõe kallastel. Vähemalt kui veega kriitiliseks läheb, on kuskilt võtta.

Järsku avastasin ka, et järk-järgult oli rohelus mu ümber kadunud ja olin sattunud kõrbehõngulisse piirkonda. Natuke meenutas Austraaliat, ainult mägisem. See osa ei olnud muutunud, teekond kulges endiselt ikka üles ja alla.

Nimelt selleks hetkeks kui Kadri mulle kirjas, oli mul Kamloopsi sõita kuskil 70 kilomeetrit. Teades, et mul on õhtuks kodu olemas, läks päev päris kiirelt. Samuti tundus, et rattamatkajad on lõpuks ometi aktiviseerunud ja õnnestus näha lausa kolme ekipaaži, kes olid kõik kuidagimoodi teineteisele sülle jooksnud.