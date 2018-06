Teadlased on hämmelduses: reisija ei tõusnud 17-tunnise lennu ajal kordagi püsti

Uskumatult vastupidava põiega mees on tekitanud Sydney Ülikooli reisijate mugavust uurivates teadlastes aga tõelist imestust.

«Üks asi, mida me ei suutnud uskuda, on see, kui vähe ta liikus. Üks reisijatest astus null sammu,» sõnas professor Stephen Simpson.