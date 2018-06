Pildilugu: reis Saudi Araabia kulisside taha

Saudi Araabiat on peetud mailma kõige suletumaks riigiks, ja õigusega: turistil pole sinna asja olnud. Araabia poolsaare pindalast enamik ongi Saudi Araabia, kus elab umbes 33 miljonit inimest. Arvestades sellega, et põhiliselt on tegemist kõrbealadega, ei tekita see just tihedat asustust. Kogu elanikkond on islamiusku – seda nõuab seadus. Kristlastest võõrtöölised võivad küll riigis töötada, kuid oma usutalitused peavad nad hoidma koduseinte vahel ning kohalikke sinna kutsuda ei tohi.

FOTO: Inga Kuusik

Ramadan on islamiusuliste iga-aastane kuuajaline paastuaeg, mil süüa, juua ja suitsetada võib vaid ajal, mil päikest taevas ei ole. Sel aastal algas Ramadan 17. mail. Saudi Araabia kui eriti konservatiivne islamimaa suhtub ka Ramadani tõsiselt, tähistades seda kui suurt usupidu.

Kasutusel on erilised Ramadani-kaunistused, pildil olev välikohvik ongi Ramadani-ootuses juba sini-puna-valgete vimplite ja muu dekooriga (näiteks kangas, mis on mähitud ümber puu) ehitud.

FOTO: Inga Kuusik

Ramadanivimpleid näeb ka sellel pildil, lisaks on näha Saudi Araabia kuningat koos kroonprintsi ja lähikondlastega. Praegune kuningas Salman (vasakult kolmas) on troonil olnud alates 2015. aastast, ja on selle aja jooksul kolm korda vahetanud oma kroonprintse.

Viimane neist, Mohammad bin Salman (vasakult teine), Salmani ja tema kolmanda naise 1985.a. sündinud poeg, ongi Saudi Araabia viimase aja reformide taga - tänu millele ka minul sinna üldse reisida õnnestus. Küll kõigest transiitviisaga, aga ka see on suur asi võrreldes varasemate piirangutega.

FOTO: Inga Kuusik

Kroonprintsi juhtimisel on koostatud strateegiline kava «Vision 2030,» mis näeb ette olulisi muutusi seni ülikonservatiivses islamiriigis. Lisaks majanduse mitmekesistamisele on kavas ka mitmeid sotsiaalseid muutusi. Näiteks taas-avatakse kinod, mis on 35 aastat keelatud olnud ja vähendatakse religioosse ehk kombluspolitsei võimu.

Arvatakse ka, et nii umbes kolme kuu pärast võivad saudi naised viimaks ka autot juhtima hakata. Staadionitele naisi juba lubatakse, ja ka ettevõtlusega võivad nad juba tegeleda.

FOTO: Inga Kuusik

Praegu aga tundub, et need muudatused veel massidesse jõudnud pole ja ega ühiskond neist vist ka eriti ei vaimustu, sest traditsioonid on väga tugevad. Korralikud araabia naised, aga ka võõrtöölised, kannavad nii abaajat (mis on must, maani ja avar, pikkade avarate varrukatega kleit), musta pearätti kui ka musta nikaabi, mis on kukla tagant sõlmitav rätt. See katab kogu näo silmadest allapoole, nagu pildil näha. Tegemist on kassapidajaga suure moodsa kaubanduskeskuse toidupoes.

FOTO: Inga Kuusik

Naiste elu väljaspool kodu tähendab niisiis kogu aeg paksult riidesolemist. Mis, arvestades Saudi Araabia palavat kõrbekliimat, ei tundu just mugav. Ometi ongi seal nii palav, et väljas liikumine ka õhemas riietuses on üsna võimatu tegevus.