DNA-turism on tõusuteel

Inimesi tõmbab ikka oma juurte juurde, isegi kui päris täpselt ei tea, mis rahvusest kõik meie esivanemad olid. Hiljutises uuringus Šotimaal selgus, et suisa 23 protsenti riigi külastajatest on turistid, kes on tulnud oma šoti päritolu taga ajama, kirjutas Telegraph.

Visit Scotland andmetel reisib selliseid geenituriste Šotimaale ligi 213 000 inimest aastas ning sarnast trendi on märganud ka Iirimaa turismiettevõtted. Nii on tekkinud suisa teenusepakkujad nagu My Ireland Tour (minu Iirimaa tuur) ja Irish Emigrant Trails (iiri emigrandi rajad), mis pakuvad reise just silmas pidades turisti päritolu.