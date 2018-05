Jaapan on saamas uueks massiturismi sihtkohaks

Järsult tõusis turistide arv 20 miljonini ning möödunud aastal külastas Jaapanit suisa 28,7 miljonit turisti. See tähendab, et võrreldes 2010. aastaga tõusis külastajate arv 334 protsenti.

Kuigi turismi kasv on hea riigi majandusele, kaasnevad sellega mitmed probleemid, mis võivad meelehärmi valmistada nii kohalikele kui ka turistidele endile. Järsk turistide kasv tähendab, et infrastruktuur ei jõua sellisele plahvatuslikult inimeste arvule järgi ning hakkab tekkima ülerahvastatus ja ummikud nii populaarsemates linnades kui ka vaatamisväärsuste juures.

Sarnased probleemid on hakanud kimbutama juba ka Jaapanit. Mai alguses kirjutas Japan Times, et riigis valmistab probleeme «kankō kōgai» ehk tõlkes turismireostus. Kõige kehvemas olukorras on Kyoto linn, kus kohalikud kurdavad, et nad ei saa isegi enam ühistransporti kasutada ega oma lemmikrestorane külastada, kuna kõik kohad on juba turiste täis. Väidetavalt on Kyoto seetõttu juba täielikult kaotanud oma unikaalse atmosfääri.