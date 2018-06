Top 10: kaunid riigid, kus on üllatavalt vähe turiste

Austraalia reisiettevõte Intrepid koostas WTO andmetele tuginedes seiklusreisiindeksi, kus on näha kõige hõredama turistide külastusega riigid maailmas. Kõige väiksem turistide ja kohalike arvu suhe on Tansaanias, mida külastab aastas vaid 1,28 miljonit turisti 55,6 miljoni kohaliku elaniku kohta.

Paapua Uus-Guineasse reisib aastas vaid 198 000 turisti, mida on arvestades piirkonna lopsakat ja kaunist loodust, eraldatud olekuga mägesid ning nii-öelda pilvemetsi teenimatult vähe. Paapua Uus-Guineasse on kõige mugavam reisida Austraaliast.

Indoneesia riik koosneb tuhandetest saartest, kuid ometi külastab enamik turiste vaid spirituaalse turismi keskpunkti Balit, Jakartat või Komodo rahvusparki. 261 miljoni kohaliku kohta on külastajaid vaid 11,5 ning avastada on selles lummavas riigis palju.

Egiptust külastavate turistide arv on poliitilise ebastabiilsuse tõttu viimastel aastatel kõvasti langenud. Endist puhkusemekat külastab nüüd vaid 5,4 miljonit turisti aastas 95,7 miljoni kohaliku kohta. Vaikselt on Egiptuse turism aga taastumas ning sealset rikast ajalugu ning kauneid randu soovib taas näha üha rohkem turiste.

Aafrika rannikuriiki pole avastanud kuigi paljud turistid. Mosambiiki külastab aastas vaid ligi 1,7 miljonit turisti 28,8 miljoni kohaliku kohta. Kaunite paradiisirandadega paik on populaarne just looduse ilu ja eraldatust nautivate seiklejate seas.

Iraanlased on tuntud kui üks külalislahkemaid rahvaid maailmas. Ometi külastab Iraani aastas vaid 4,9 miljonit turisti 80 miljoni kohaliku kohta. Selles islamiriigis on lisaks põnevale kultuurile ja kaunile loodusele ka imeline arhitektuur.

Kuigi Hiinat külastab tohutu arv turiste, on sealne kohalik elanikkond sedavõrd arvukas, et külastajate arv tundub sellega võrreldes igal juhul madal. Hiina 141,8 miljoni turisti kohta elab seal terve miljard kohalikku. Samuti on Hiina nii suur, et ka sellise suure elanikkonna juures on võimalik leida hulga eraldatud ja inimtühje paiku.