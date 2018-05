Nomaadlik eesti pere ütles lahti rutiinist ja ühiskonna ootustest

Meiko: Oleme niimoodi reisinud alates Carola sünnist. Nüüd saab varsti kolm aastat. Tahtsime elumuutust, et igapäevarutiinist välja saada. Kaheksast viieni tööl, lapsed on lasteaias...

Liina: Üldse sellest kastist välja, et meile on justkui antud mingisugune vorm, kus peaksime olema ja mida tegema ja kuidas meie elu võiks kulgeda. Tahtsime täitsa teistmoodi teha, valida asju, mis meid päriselt kõnetavad, ja järgida oma südame kutset. Kui käisime Mehhikos, siis meile väga meeldis selline teistmoodi elustiil.

Meiko: Inimesed on Aasias ja Ladina-Ameerikas palju vabamad ka. Ei ole sellist asja, et sul peab nüüd olema kodu ja auto. Ei ole selliseid standardeid ja hinnanguid, et ühiskond elab ühtemoodi ja sina kuidagi teistmoodi, mis paneb sind tundma võõrkehana. Et võibki elada täpselt nii, nagu ise tahad.

Liina: Eks võib tegelikult igal pool, kõik on vaba valik. Aga meie jaoks oli just see, et kui hakkasime reisima, siis tundsimegi, et tahame oma elu teistmoodi elada.