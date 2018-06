Viisakusreeglid, mida Aasiasse reisides peaks jälgima

Kuigi kõiki kohalikele kehtivaid reegleid ei saagi ühte välismaalast järgima panna, siis on mõned kombed, mille täitmist oodatakse ka turistidelt, kirjutas Travel+Leisure.

Aasia riike on palju ning kõigis neis on eri kultuur, mistõttu tasub enne reisi teha endale selgeks kohalik kombestik. Sellegipoolest on Aasias üldiselt riietumisnormid meie omadest konservatiivsemad. Ka palava ilmaga ei ole seega väljaspool randa liialt nappides riietes ringi käimine sobilik.