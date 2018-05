Kuurortlinnas tuleb interneti puudumisel kaardimakse tegemiseks merele sõita

Kuurortlinna jaoks, mis elatub peamiselt turismist tähendab internetiühenduse puudumine seda, et ei toimi ka mitte ükski pangaülekanne, mistõttu jääks kogu tulu saamata, kui kohalikud kavala plaaniga välja poleks tulnud, kirjutas Storytrender.

Makseterminaliga teenusepakkuja FOTO: / Caters News Agency/Scanpix

Nimelt võtavad Chichiriviche de la Costa erinevate teenuste pakkujad turistide pangakaardid ja sõidavad nendega merele. Ligi kilomeetri kaugusel rannast jõuab juba naaberlinna Uricao internetiühendus ning kaardimakseterminaliga saab keset merd tehingu tehtud.

Kohaliku hosteli administraator Rocío Ruiz selgitas, et nende ainus võimalus on paadiga 20-minutiline merereis teha, et maksed tehtud saaksid. «Seal saame internetiühenduse ning tehingud tehtud,» lisas ta.

Chichiriviche de la Costa elatub pea täielikult turismist, kusjuures piirkond on eriti populaarne sukeldumissihtkoht. Kuna Venezuelas on majandus ülimalt kehvas seisus, lokkab kuritegevus ning riigil pole ka võimalusi, et infrastruktuuri arendada.

«Majanduslik olukord on nii kehv, et me ei saa kasutada isegi raha, mis meil on,» sõnas Rocío. Ta selgitas, et välja saab võtta ainult 5000, 10 000 ja 20 000 bolívarese rahatähti, kuid inflatsiooni tõttu on elukallidus kasvanud nii plahvatuslikult, et isegi küpsised maksavad vähemalt 25 000 bolívarest.