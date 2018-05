Eesti lennuliikluses sündis uus rekord

Kui keskmiselt teenindatakse Eesti õhuruumis ühes ööpäevas ligi 600 lendu, siis 25. mail teenindas Lennuliiklusteeninduse AS esmakordselt Eesti lennunduse ajaloos 885 lendu. Nendest 185 lendu, kas maandusid või väljusid Eesti lennujaamades ning 71 lendu olid siseriiklikud lennud.

Lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe sõnul oli lendude arvu märgatav suurenemine seotud Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi (PRMF) toimumisega. «Lennutihedus Eesti õhuruumis on kasvutrendi näidanud mitmeid aastaid. Aasta esimeses pooles on see kasvanud Eesti õhuruumis lausa 8% ning kasvu prognoositakse ka aasta teise poolde,» rääkis Salumäe.