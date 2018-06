7 vähetuntud loodusimet üle terve maailma

Erg Chebbi, Maroko

Erg Chebbi FOTO: Lukasz Janyst / PantherMedia / Scanpix

Erg Chebbi maalilised liivadüünid asuvad Sahara kõrbe Maroko territooriumil. Need 22 kilomeetri pikkusele alale ulatuvad kuni 150 meetri kõrgused liivakünkad on nii lummavad, et marokolased usuvad neil tervendav mõju olevat. Nimelt tulevad marokolased üle terve riigi siia, et end siis kaelani kuuma liiva sisse matta

Bryce kanjon, USA

Scenic View of Bryce Canyon FOTO: Philip Bird / PantherMedia / Scanpix

Kõik teavad USAs olevat Suurt kanjoni, kuid vähesed on kuulnud vähemalt sama erakordsest Bryce kanjonist. Bryce kanjoni puhul on tegemist justkui looduslike amfiteatritega, mis on moodustunud erosiooni ja maapinna külmumise vaheldumise tulemusena.

Pantanal, Sri Lanka

Kapibaarad Pantanalis FOTO: Nick Dale / PantherMedia / Scanpix

Pantanal on maailma suurim märgala, mis lisaks kaunitele vaadetele on koduks ka erinevatele kummalistele loomaliikidele. Näiteks elavad siin kapibaarad ja suured sipelgaõgijad.

Playa Ostional, Costa Rica

Playa Ostional FOTO: MAYELA LOPEZ / AFP/Scanpix

Igal aastal täitub kilpkonnade pesitsushooajal see Costa Rica rand tuhandete kilpkonnadega. Kuna see rand on üks väheseid, kuhu kilpkonnad selles piirkonnas munema tulevad, kogunebki neid just siia kokku nii enneolematult palju. Praegu on rand muudetud osaks rahvuspargiks, mida on võimalik ka vabalt külastada.

Sinine laguun, Island

Sinine laguun FOTO: Caro / Hoffmann / Scanpix

Selles geotermaalveega laguunis on vesi 37 ja 39 kraadi vahel ning mineraalirikas vesi on lisaks võluvalt kaunile sinisele värvile ka tervistav. Kuigi laguunis olev vesi on täiesti looduslik, soojendatakse seda külastajate jaoks pidevalt lähedalolevas jaamas.

Valle de la Luna, Tšiili

Valle de la Luna FOTO: laurent davoust / PantherMedia / Scanpix

Valle de la Lunal ringi kõndides tekib tahes tahtmata tunne, justkui oleksid kuul. Tuule ja vee poolt vormitud kummastav maastik koosneb eri värvidega muldadest ning kuivanud järvedest, mis tunduvad kui kraatrid.

Wai-o-Tapu, Uus-Meremaa

Wai-o-tapu FOTO: Christian Müringer / PantherMedia / Scanpix