Eesti suveööde põnevaimad seiklusvõimalused

Harju maakond, Veskiküla

Rummu on üks legendaarne koht nii ajaloos, turismis kui ka sukeldumises. 1938. aastal avati siin vangilaager, kus vangide tööjõudu kasutati kivimurrus «Vasalemma marmori» kaevandamiseks.

Matkajuhiga saab sellest veealusest maailmast teha «ülelennu» päikeseloojangu järel. Üheskoos liueldakse tulede valgel üle pisi-Atlantise katuste, üle veealuste metsade, püüdes leida puuvõrades tukkuvaid kalaparvi. Roheliste-valgete-siniste-punaste tulede valgel saab kiigata roostikku ja paeranniku alla.

Lääne-Viru maakond, Sagadi küla

Öine mets on salapärane, tundmatu, müstiline. Öises metsas muutuvad erksaks kõik meeled. Öösel metsa matkama on sattunud vaid vähesed vapramad. Sagadi mõis kutsub põnevale avastusretkele Lahemaa põlislaantesse.

Saab kuulata ööhääli, oma lugu hakkavad rääkima erinevad lõhnad, otsitakse märke loomade öisest tegutsemisest. Retke võib läbi viia kas öö hakul või vahetult enne koitu, mil mets muutub ärkavate lindude laulust häälekaks. Kogenud retkejuhid muudavad retke turvaliseks.

Lääne-Viru maakond, Rakvere

18.08.2018 - 29.12.2018

Eesti Ööjooks on kõige erilisem jooksusündmus Baltikumis. Jooksupidu, kus esimesel kohal on alati elamus jooksust ja liikumisest, mitte tulemus. Sarja eesmärk on edendada Virumaa piirkonnas regulaarliikumist ning pakkuda selleks motiveerivaid võimalusi. Igale sündmusele saab registreerida nii eraldi kui ka sarja osana.

Rapla maakond, Varbola küla

Kuula Maad ja tuuluta skalpi! Kasari jõe lätetel, keset loodust tervitab külalisi kaheksa püstkojaga indiaaniküla. Kolme-nelja tunniga juhatatakse teid läbi küla, läbi Metsiku Lääne radadelt pärit mängude ja osavusproovide turniiri, läbi lugude loodusrahvaste elust. Turniiri parimatele jagab Preeriakoda tunnustuseks Metsiku Lääne läbija sertifikaadid. Turniiri vahele mahub ka indiaanipärane püstkojapiknik ümber koja keskel asuva lõkke. Sõltuvalt osalejate arvust sisaldab turniir nelja kuni kuut erinevat mängu/osavusproovi.

Harju maakond, Pillapalu küla

Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses ootavad külastajaid hooldatud discgolfi rajad. Mitmekülgsed rajad sobivad igale vanusele ja igale mängijale. Keskusest saab alguse 1-9 korviga «John Deere» harrastajate rada ja 1-18 korviga «Prodigy Kõrvemaa Discgolfi rada» edasijõudnutele.

Rajad on Põhja-Kõrvemaa oosilisele maastikule iseloomulikult künklikud ja väljakutsuvad, avarate metsakoridoridega. Kõrvemaa esimese raja avaviske tegi kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter.

Lääne maakond, Elbiku/Ölbäck küla

Roosta Seikluspark pakub põnevust, seiklust ja tõelist eneseületust. Seikluspargi elementide kinnitusel on kasutaud puid säästvaid paigaldusmeetodeid ega pole kasutatud naelu.

Seikluspark pakub lõbusat ajaviidet peredele, põnevat võistlust meeskonnamängudeks, vahvat elamust koolilastele ja eneseületust kõigile neile, kes kardavad kõrgust, sest just neile korraldadakse seikluspargis ronimisretki ka öösiti! Roosta Seikluspargis on kolme erineva raskusastmega rada: sinine, punane ja must.

Lääne maakond, Haapsalu linn

24.08.2018 - 26.08.2018

Valge Daami aeg on juba kolmel aastakümnel olnud Haapsalu suve üks tähtsamaid sündmusi. Augusti täiskuule kõige lähemal oleval nädalalõpul muutub Haapsalu vanalinn sumisevaks laadaplatsiks, kirev kultuuriprogramm kestab hommikust õhtuni ning pimeduse saabudes mängitakse piiskopilinnuses Valge Daami vabaõhuetendusi.

Suvelavastus «100 Valget Daami» on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäevale. Paljude varasemate Valge Daami lavastuste eeskujul alates 1979. a on ka selle loo peategelaseks noor eesti tüdruk Maila, kelle teed ristuvad toomhärraga. Lisaks veendumusele, et armastada võib seisusest sõltumata seda, keda süda ihkab, usub Maila vabadusse – külarahva hoiatustest hoolimata hakkab ta oma võitleja hingega piiskopkonnale vastu, püües tuua tollasesse ühiskonda positiivset muutust. Näidendi autor Piret Jaaks, lavastaja Siim Tõniste, muusika Peeter Rebane.

Pärnu maakond, Riisa küla

Koprad eelistavad tegutseda ööhämaruses ja puhata päevavalguse ajal. Seetõttu toimuvad kanuuga kopramatkad õhtusel ajal kui koprad on alustamas oma aktiivsemat tegevust aga inimsilm veel seletab seda mis ümbruses toimub.

Giidi poolt juhitud õhtused kanuumatkad algavad juunis-juulis kell 20, muudel kuudel kell 19 Riisa rantšo külalistemaja juurest.

Pärnu maakond, Pärnu

Kas Sa tead millisel tänavanurgal on võimalik kohata ümisevat keskaegset munka? Või milline on suvepealinna kõige kummitavam maja? Kummitustuur viib huvilised Pärnu kõige huvitavamatele radadele ja tänavatele.