Ülevaade: selle suve kõige ägedamad üritused üle Eesti

Päev enne ja pärast Kärdla kohvikutepäeva on avatud üle saare erinevates ootamatutes kohtades aiakohvikud. Joo kohvi ja naudi suve kohvilähkrite peol Hiiumaal!

Järva maakond, Laupa küla

03.08.2018 - 04.08.2018

«Rohkem heli, vähem muusikat» - Kukemuru Ambient festivali läbivaks ideeks on ambient-kultuuri (muusika, visuaalne kunst) loomulik esitamine looduslikus keskkonnas ning seeläbi orgaanilise sidususe tekitamine kaasaegse kultuuri ja looduse vahel.

Viie aasta jooksul on festivalil esitatud erineva lähenemisega ambientmuusikat üle maailma - Kukemurul on esinenud teiste hulgas rahvusvahelise tuntusega artistid nagu Biosphere Norrast, Cabaret Voltaire asutajaliige ja maailmanimega keskonnahelide salvestaja Chris Watson.

Võru maakond, Lüübnitsa küla

04.08.2018 - 04.08.2018

Sel tähtsal päeval otsustab Setomaa rahvas, kes on järgmisel aastal seto kuninga Peko asemik ehk Setomaa ülembsootska.

Seto Kuningriigipäiv toimub tavapärases hiilguses ja välja kujunenud rütmi järgi: lauldakse seto hümni, rahvas valib meistrid ja ülembsootska. Meistrite tiitlile võistlevad sõnolised ja karguse tantsijad, tehakse seto toitu ja käsitööd. Päeva lõpus saab näha seto sõjaväge. Seejärel on külalised oodatud kirmasele ehk seto peole pillimängu, leelo ja tantsuga.

Pärnu maakond, Pärnu linn

11.08.2018 - 11.08.2018

Augustiunetus ootab end külastama ja osa võtma kõiki, kelle jaoks suveööd on liiga lühikesed, et neid lihtsalt maha magada. Sel ühel ööl on võimalik nautida melu, kunsti ja kultuuri vanalinna südames.

Avastatakse, tähistatakse ja üheskoos muudetakse elavaks Pärnu jaoks olulise ja väärika ajalooga Kuninga tänav ja selle lähikond. Pakutakse maiuspalasid kirjandus-, kunsti-, muusika-, teatri- ja toiduhuvilistele. Tänavad, aiad ja pargid on tulvil kunsti ja elunautimist.

Tartu maakond, Varnja alevik

18.08.2018 - 18.08.2018

Saun on läbi sajandite olnud eestlaste elus tähtsal kohal ning neid leidub üle riigi nii klassikalisi kui moodsaid. Kaks korda aastas toimuv Varnja saunafEST on Mesi tare kodumajas ja Varnja külatänaval kohalike inimeste saunauksi avav üritus, kus kaasa löövad ka erinevate mobiilsete saunade omanikud.

Lääne maakond, Haapsalu linn

07.09.2018 - 09.09.2018

Nostalgiat nimetame meie lihtsalt möödanikuks. Me ei sea esikohale punalippudega lehvitamisi ega poliitilisi eelistusi. Pole midagi parata, kuid ka see periood kuulub möödanikku. Olulisemaks on paljudele esimene koolipäev, esimene armastus, esimene auto ja palju muud, mida meenutada.