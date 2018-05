Maailmaränduri päevik: karuhoiatused igal pool teevad olemise kõhedaks

Teekond Squamishisse ei valmistanud mulle sugugi pettumust. Kõik oli täpselt nii ilus, kui kohalikud rääkinud olid. Mägine tee nimega Sea to Sky jooksis mööda ranniku äärt Squamishini välja, mis tegi sõitmise veidi keeruliseks. Nimelt oli vaja iga natukese aja tagant peatuda ja pilti teha.

Sea to Sky kiirtee

Ilm oli sõitmiseks super, kuskil 26 kraadi ja taevas säras lauspäike. Kõike seda arvesse võttes ununes teekonna raskus kergesti ja kella viie ajal märkasin äkitselt, et olengi kohale jõudmas. Paar kilomeetrit enne linnapiiri oli kämping, kuhu otsustasin ööseks jääda.

Telk püsti ja kiire eine söödud, otsustasin, et lähen matkan veidi ringi. Käisin vaatasin ära Shannon Fallsi ja ronisin üle Squamishi kõrguva mäe tippu. Üles jõudmine võttis aega kauem kui ma arvasin, kuskil 1,5 tundi, aga kuna köisraudteesõit sinna maksis 45 dollarit, otsustasin pigem muskleid treenida.

Õnneks leidsin endale matkarajalt ka sõbrad, kellega ühiselt turnima hakkasime, Sarah ja härra, kelle nime ma kahjuks unustanud olen. Ja nagu nad mulle ka kinnitasid, siis vaade tipust oli kindlasti seda väärt. Alla minekuga oli vaja natuke kiirustada, sest päike hakkas loojuma ja päris pimedas kuskil matkata ei tundunud just väga ahvatlev. Telki jõudes oli väsimus nii suur, et sammupealt langesin ja olingi unenägude maailmas.

Järgmise päeva sihiks oli Whistleri suusakuurort ja 2010. aasta taliolümpia toimumispaik. Kuna tegemist on siiski talispordi keskusega, siis nagu arvata võis kulges teekond valdavalt üles mäge. Kohale jõudes, leidsin Whistleri külje alt odavamapoolse hosteli, kuhu otsustasin ka jääda.

Käisime koos linna peal ja kohalike vaatamisväärsustega tutvumas. Rööbastelt mahasõitnud rong, keset paksu metsa, oli päris omapärane vaatepilt. Gräffitikunstnikud olid rongi ilusti ära ka kaunistanud. Whistleri küla oli väga mõnus koht, kus olid ilmselt kokku saanud Kanada kõige aktiivsemad inimesed. Iga teine pood oli seotud kas talispordi või rataste laentusega. Köisraudtee viis pidevalt inimesi mägedesse, mille all laius suur jalgratta krossirada.

Viimane õhtu käisime korra ka kohalikust pubist läbi, tegime ühed õlled, et siis järgmine päev koos startida. Teekond oli meil sama, ainult et nemad jõuavad ilmselt kohale kordades kiiremini. Pidid teada andma kui karu näevad ja olid samamoodi natuke hirmul nagu mina. Tundub, et enamus turiste tunneb karude ees hirmu, samas kui kanadalased võtavad asja väga rahulikult ja ei lase ennast sellest üldse häirida.