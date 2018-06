Brahmaputra kaduvatel saartel elab mitu miljonit inimest

Kuigi saarte elu tundub kui imekaunis idüll, on keset jõge elamine tegelikult küllaltki ohtlik. Nimelt neelab jõgi üha enam lameda pinnasega saari enda alla ning kohalikud ei saa kunagi olla kuigi kindlad oma kodu püsimajäämises, kirjutas The Guardian.

19. sajandi keskpaigas oli Majuli ligi 1200 ruutkilomeetri suurune saar ning kandis maailma suurima mageveekogu saare tiitlit. Täna on sellest alles vaid 400 ruutkilomeetrit ning teadlased ennustavad, et 20 aasta pärast kaob saar sootuks.

Majuli saare kadumisega pole ohus vaid inimeste kodud – see on ka neovaishnaviitide kultuuri kodu, mis on hinduismi üks monoteistlikke harusid. Alates 15. sajandist on siia ehitatud mitu templit ja satrasid jumal Vishnu austuseks. Neid oli üle 60, kuid ahne Brahmaputra jõgi on juba sulgenud rohkem kui pooled neist.