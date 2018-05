Turist sai purjus peaga otsmikule tehtud tätoveeringu pärast peksa

Nimelt oli Paul lasknud endale otsmikule tätoveerida hiina hieroglüüfid tähendusega «Taiwan» ning kui ta baaris olles mütsi peast võttis, äratas see koheselt grupi meeste tähelepanu. Üks neist karjus Pauli tatoveeringut nähes «Taiwan, Hiina,» millele Paul vastas pahaaimamatult «Taiwan, Taiwan.»

Turisti sõnul läksid mehed selle peale segi, haarasid mis kätte juhtus ja hakkasid teda tümitama, samal ajal nõudes, et ta ütleks, et Taiwan on Hiina osa.