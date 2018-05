Puhkusesihtkohad, kus bikiinide väel ringi käimine on keelatud

Hiljuti on meediasse jõudnud mitmed lood turistidest, kes on väljaspool rannapiirkonda bikiine kandes pahandustesse sattunud, kirjutas Lonely Planet.

Kuigi Lääneriikides on alastuse suhtes enamasti vabamad reeglid, on ka siin piirkondi, kus väljaspool randa bikiinides minna ei tohi. Näiteks lõpeb Horvaatias Hvari saarel või Barcelonas bikiinide väel ringi käimine rahatrahviga. Ülipopulaarses puhkusereisi sihtkohas Türgis võidakse bikiinikandja väljaspool randa suisa vahistada.

Fijil on avalik alastus suisa ebaseaduslik ning Indias on mitmetes randades keelatud topless päevitamine. Moslemiriikides on üldiselt riietumisele karmimad reeglid ning isegi puhkuseparadiisis nagu Maldiividel on bikiinide kandmine lubatud vaid turistidele mõeldud randades ja kuurortites.