Ettevaatust: suuremate lennujaamade turvaaladel tegutsevad vargad

Turvakontrollis kaotatud väärisasjadest on teateid olnud nii Austraalia, USA kui ka Suurbritannia suuremates lennujaamades. Londoni lennujaamas aastaid töötanud turvamehe sõnul on turvaalal toimuvad vargused neil suisa igapäevaseks nähtuseks, vahendas The Sun.

Nimelt broneerivad vargad üliodavaid lennupileteid, et turvaalale ligi pääseda ning kasutavad siis suuremate lennujaamade kaost, et turvalindilt läbi käinud väärisesemeid näpata.

Varaste peamisteks ohvriteks on reisijad, kelle esemed on juba kontrollist läbi läinud, kuid kes ise veel turvaväravatest läbiminekut ootavad, või kellele parasjagu läbivaatust teostatakse.

Anonüümseks jääda soovinud Londoni lennujaama turvamehe sõnul röövitakse turvaalal nii sülearvuteid kui ka rahakotte ning ühel korral haarati kaasa isegi lesknaise urn koos kadunukese tuhaga.

«Nad [vargad] on enamasti keskealised mehed, kes töötavad grupis. Nad varitsevad reisijaid varahommikul, kui inimesed on veel unised või siis tipptunni ajal kui ollakse stressis või hoopis perekondi, kelle tähelepanu on laste tõttu hajutatud,» kirjeldas turvamees.

Ta lisas, et hoolimata sellest, et peale esemete kadumist vaadatakse kohe üle turvakaamera salvestused ning tehakse politseisse avaldused, jäävadki esemed enamasti kadunuks. Seda seetõttu, et reisijatel on tavaliselt liiga kiire järgmisele lennule, et kadunud asjadega tegeleda.

Turvamehe sõnul on probleem ka lennujaamade korralduses. Nimelt kästakse turvatöötajatel tegeleda iga reisijaga vähem kui kuus minutit, et inimestel oleks rohkem aega lennujaamas ostelda. See aga tähendab, et üks töötaja peab tihtipeale tegelema nelja inimesega korraga, mistõttu jõuavad inimeste väärisesemed turvalindist kiiremini läbi, olles varastele suurepäraseks saagiks.

Ligi kuu aega tagasi varastati üliõpilaselt Fernanda Ardileselt London City lennujaama turvaalal ligi 1500 eurot maksev sülearvuti, kus oli muuhulgas ka tema lõputöö. Kui ta teatas sellest turvatöötajatele, öeldi talle, et sellega tegeletakse alles siis, kui turvakaamerate lindid läbi vaadatakse. Fernanda pidi aga järgmisele lennule minema.

«Pärast kolmepäevalist kirjavahetust sain lõpuks ühendust terminaliülemaga, kes ütles, et ta ei saa midagi muud teha, kui see teema uurijatele üle anda,» selgitas Fernanda Guardianile ahastusega.

London City lennujaam kompenseeris tudengile küll varastatud sülearvuti maksumuse, kuid tema lõputöö jäigi kadunuks.

London City lennujaama esindaja sõnul tegid 2017. aastal reisijad avalduse vaid kolme turvaalal toimunud varguse kohta, mis arvestades, et lennujaama läbib aastas ligi 4,5 miljonit reisijat ei olevat suur arv.