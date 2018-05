Ryanair kaalub äpardunud pagasireeglite uuenduse järel taas muudatusi

Jaanuaris keelas Ryanair reisijatel käsipagasi endaga kabiini toomise. Selle asemel saab pagasi enne lennukisse tulekut tasuta hoiule jätta ning endaga kaasa võtta vaid väiksema isikliku eseme. Need, kes soovivad siiski käsipagasi endaga kaasa tuua, peavad alates jaanuarist maksma viis eurot. Uued pagasireeglid loodi selleks, et kiirendada lennukisse minekut ning vältida pea kohal olevate pagasikappide alalist ruumipuudust, kirjutas Telegraph.

Paljud reisijad on aga olnud häiritud sellest, et on pidanud oma käsipagasi ära andma, kuid oma kohale jõudes märganud, et pea kohal olevates kappides laiutab tühjus.

Samuti pole paljud Ryanairiga lennanud reisijad väravasse jõudes teadlikud, et nende käsipagasära võetakse ja hoidu pannakse. Seetõttu pole mitmetel reisijatel maandudes oma passidele ligipääsu.

Uuendused on tekitanud nii lisatööd Ryanairi töötajatele kui ka pahameelt reisijate seas, mistõttu kaalub lennufirma taas reeglite muutmist.

Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary sõnul on uuendused küll lennukisse mineku protsessi kiirendanud, kuid samal ajal on tekkinud probleeme pagasikäitlemisega, eriti kõrghooajal.

«On palju lende, kus me peame nüüd panema 100, 120 käsipagasit tasuta hoiule, nii et kui see arv jätkuvalt kasvab, on see midagi, millele peaksime taas tähelepanu pöörama,» sõnas O'Leary videopresentatsioonis investoritele.

Sellegipoolest kinnitas O'Leary, et nii salongipersonali kui ka reisijate jaoks on uuenduste mugavam pool see, et keegi ei pea enam lennukis pagasi jaoks ruumi leidmisel muret tundma.