5 kõige ebatavalisemat paika, kus inimesed endiselt elavad

Kõige kummalisemad paigad, kus inimesed siiski elavad, on kokku kogunud Traveller.com.au. Neis elada küll ehk ei tahaks mugava eluga harjunud inimestest keegi, kuid nende paikade külastamine on kindlasti huvitav elamus.

Tonle Sapi hõljuvad külad, Kambodža

FOTO: Caro / Christian Kruppa / Scanpix

Kuigi Siem Reapi lähedal järvel asuvad hõljuvad külad on üha rohkem muutumas populaarseks turismiatraktsiooniks, on endiselt terve hulk inimesi, kelle jaoks see paik ongi koduks. Kogu nende elu möödub köitega kokku ühendatud parvedel ja majades ning mitmed neist satuvad harva maismaale.

Caleta Tortel, Tšiili

Caleta Tortel FOTO: Walter Seidl / PantherMedia / Scanpix

Kaugel Lõuna-Tšiilis Patagoonias asub väike isoleeritud linn 320 elanikuga. Caleta Tortelisse ei viinud ligi kümme aastat tagasi isegi mitte ühtegi teed. Arvestades, et linnakese elanikel polnud tol ajal ka mitte ühtegi autot, ei olekski teedest niikuinii erilist kasu olnud. Linnakeses pole ühtegi pubi, restorani ega hotelli.

Prügilinn Manshiyat Nasser, Egiptus

Manshiyat Nasser FOTO: Andrey Stenin / RIA Novosti/ Scanpix

Manshiyat Nasser on 60 000 elanikuga linnake Kairo äärealadel, mis on täielikult prügisse mattunud. Manshiyat Nasseri elanikke kutsutakse «zabbaleenideks» või «prügiinimesteks,» kuna nad koguvad Kairo 20 miljoni elaniku toodetud prügi, veavad seda koju ning kasutavad siis paljusid esemeid uuesti. Ükskõik, kuhu selles linnas vaatad- tänavad, majad, kodud, pargid- kõik on kaetud prügiga.

Jaisalmeri kindlus, India

Jaisalmeri kindlus FOTO: Caro / Markus Waechter /Scanpix

India iidses Rahastani osariigis on palju vanu kindlusi, kuid enamik neist on täna vaid lagunevad turistiatraktsioonid. Jaisalmer aga on erinev. Selles vanas kindluses elavad endiselt inimesed ning suursugune hoone on täis elu ja laste naeru.

Xuankong Si rippuv tempel, Hiina

Xuankong Si tempel FOTO: roland brack / Panthermedia / Scanpix