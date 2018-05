Maailma tugevaimate passide seas on uus liider

Kuigi Euroopa riigid on nimekirja esiotsas endiselt ülekaalukamalt esindatud, siis Jaapani, Singapuri ja Lõuna-Korea hiljutine tugev tõus näitab, et Aasia riigid muutuvad ka järjest reisimise mõttes vabamaks. Viimase kümne aasta jooksul on nimekirjas kõige suurema tõusu teinud Ühendatud Araabia Emiraadid, mille pass on tõusnud tervelt 38 koha võrra ning maandunud nüüd 23. kohal.