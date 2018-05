New Yorgis pakutakse ehtsa kullaga kaetud kanatiibu

Kuna söödav kuld peab olema ülimalt puhas, kasutataksegi kanatiibade katteks kallist 24-karaadist kulda. Võrdluseks, Eestis müüakse enamasti 14-karaadist kulda, prooviga 585. Sellisest kullast on tehtud nii tavalised ehted kui ka pulmasõrmused. 24-karaadine kuld vastab aga proovile 999, mis on kõige hinnalisem, kuna see on ka kõrgeim võimalik kullaproov.