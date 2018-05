Turistidest väsinud pererahvas tegi tavatu sammu

Kommentaar

Veeteede ameti tugiteede juhataja Katriin Pellä

Tuletornid on alati inimestele huvi pakkunud ja kõik koostööpartnerid on põhjendanud, et tuletorni avamine tõstab piirkonna atraktiivsust ja aitab tutvustada tuletorne kui Eesti merekultuuri tähtsat osa.

Veeteede amet on seni andnud rendile Kõpu, Ristna, Tahkuna tuletornid Hiiumaal, Kihnu, Ruhnu, Vormsi Saxby, Pakri, Suurupi tuletornid. Rendile tahetakse võtta ka Naissaare tuletorni (MTÜ Naissaarlaste kogukond) ja Osmussaare tuletorni (Lääne-Nigula vallavalitsus). Eestis on kokku 41 töötavat tuletorni, potentsiaali külastajatele avamiseks on veel nelja-viie tuletorni puhul.

Amet rendib tuletorne välja, et anda inimestele võimalus tutvuda tuletorniga seestpoolt ja mõista ka paremini tuletornide tähtsust meresõidus. Teine põhjus on see, et paljud tuletornid on halvas ehituslikus seisukorras ja piletimüügist saadav tulu aitab katta kasvõi osaliselt tuletornide remonditöid.

Eelkõige on tuletorni rentija kohustus investeerida, et muuta tuletornid külastajatele ohutuks. Amet tasub ainult nende tööde eest, mis on seotud navigatsioonitule tööga.