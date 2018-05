3 paika maailmas, mis on täpselt nagu Veenus, Marss ja Kuu

Kuigi Elon Musk ja Barack Obama on rääkinud plaanidest inimesi Marsile lennutama hakata, jääb vähemasti meie eluajal teisele planeedile reisimine enamike jaoks siiski tõenäoliselt kättesaamatuks. National Geographic on kokku kogunud aga kolm piirkonda maailmas, mille maastikud on nii erilised, et see ongi juba sama hea kui Marsi või Veenuse külastamine.

Marss

Utah osariigi lõunaosas asuv kõrb FOTO: Nicole Langener / PantherMedia / Scanpix

Utah osariigi lõunaosa punase kõrbe maastik, isoleeritus, geoloogia ja värvid on väga sarnased Marsile. Siit leiab sügavaid punaseid kanjone, looduslikult moodustunud sambaid ning muid ebatavalisi pinnavorme. Kui kõrvale jätta punases kõrbes leiduv taimestik, on see peaaegu üks ühele sarnane Marsil asuva punase kanjoniga, mille nimeks on Valles Marineris.

Just selles piirkonnas asub ka Marsi kõrbe uurimisjaam. Üle tuhande inimese on osalenud uurimisjaama Marsil olekut imiteerivatel missioonidel, mis peaks neid Marsile minekuks ette valmistama.

Veenus

Albuquerque kuumaõhupalli festival FOTO: Lucas Jackson / Reuters

Kui inimesed jõuaksidki kunagi nii kaugele, et Veenust külastada, ei saaks nad planeedi vulkaanilise pinnase, happevihmade ja 471 kraadise õhutemperatuuri tõttu tõenäoliselt maandudagi.

Selle asemel on NASA teadlased välja pakkunud, et tõenäolisemalt saaks korraldada Veenuse pinnase kohal kõrgemates atmosfääri kihtides hõljumise, kus õhutemperatuur on madalam ja happevihmasid pole.

Kui tahad kogeda, mis tunne oleks Veenuse kohale puhkusele sõita, sea sammud Albuquerque rahvusvahelisele kuumaõhupalli festivalile, kus üle 500 õhupalli lähevad lendu samal ajal. Uhke festival kestab üheksa päeva ning lisaks kaunile maastikule näevad sajad tulest helendavad kuumaõhupallid õhus tõeliselt maagilised välja.

Kuu

Astronaudid Hawaiil FOTO: University of Hawaii / AP/Scanpix

Esimesel Kuu missioonil käinud astronaut Buzz Aldrin on öelnud, et kõigist maailma kohtadest, kus ta on astronaudina treeningutel käinud, on Hawaiil asuv Big Island olnud kõige sarnasem Kuule.