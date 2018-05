Puhkusel olles ei tohiks endast reisifotosid postitada

Hiljuti Aviva poolt läbi viidud uuringus selgus, et tervelt 73 protsenti 2000 küsitletust häiris see, kui nad näevad sotsiaalmeedias oma sõprade ja tuttavate reisifotosid, kirjutas Popsugar.

Kui teiste kadedus ei peaks ehk olema põhjuseks, et pildid jagamata jätta, siis turvalisust võiks arvesse võtta küll. Nimelt võib oma asukoha jagamine silma jääda nii sulidele kodumaal kui ka reisisihtkohas.

Kui jagad endast reisifotosid, annad selgelt teada, et sind pole kodus kohe mõnda aega, mis annab rohelise tule varastele. Kui sul on sotsiaalmeedias jälgijaid üle terve maailma, pole ka täiesti välistatud, et sind fotode nähes keegi reisil kimbutama tuleks.