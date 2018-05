Iiri turismiekspert: «Troonide mängu» oleks võinud tegelikult Eestis filmida

«Filmitööstus on väga pragmaatiline äri – filmitakse seal, kus on parem hinna ja kvaliteedi suhe. Sageli toimuvad võtted mitmes Euroopa Liidu riigis. Kuulus näide on «Troonide mäng», mida on filmitud Ühendkuningriigis, Horvaatias, Hispaanias ja Maltal. Brexiti tõttu langeb Ühendkuningriik nüüd valikust välja ja võtted viiakse sarnastesse paikadesse Euroopa Liidus. Eesti loodus võiks Briti saarte omale konkurentsi pakkuda küll,» ütles O'Connor.