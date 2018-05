Jaapani viskivarud on otsakorral

Jaapani kuulsate Suntory tootja 17-aastase Hibiki ja 12-aastase Hakushu viskide varud on kõrge nõudluse tõttu otsakorral ning viskide müük lõpetatakse veel selle aasta jooksul, kirjutas Lonely Planet.

«Kuna nõudlus meie Jaapani viski portfoolio vastu on jätkuvalt tõusuteel, on Suntory teinud suuri investeeringuid, et toomismahtusid tõsta,» sõnas Beam Suntory esindaja.

Samas kinnitas esindaja, et armastatud vanad viskid Hibiki ja Hakushu kaovad peagi poelettidelt ning ka järgmisteks aastateks valmis saavaid varusid ei ole tõenäoliselt nõudlust arvestades piisaval hulgal.

Hibiki on kõige populaarsem premium viski Jaapani turul ning seda on näidatud isegi mitmetes filmides. Näiteks 2003. aasta filmis «Tõlkes kaduma läinud» oli humoorikas võte Bill Murray poolt näideldud tegelasega, kes tahtis teha viskireklaami Jaapanis, hoolimata sellest, et ta jaapani keelt ei rääkinud.

Kuna viski on muutunud üha populaarsemaks, pole see esimene kord kui Suntory on pidanud viskivarude lõppemise tõttu mõned tooted turult eemaldama. 2015. aastal kadus 12-aastane Hibiki samuti mõneks ajaks turult.