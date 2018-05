Purjus reisija urineeris lennukis enda ees olevale istmele

«Nad [lennusaatjad] tõid mehe istuma täpselt minu vastu ning ütlesid, et ma võin püsti tõusta, kui ta mind puudutada üritab,» sõnas kaasreisija Emily, kes tülika mehe läheduses istuma pidi.

Emily sõnul võttis ta telefoni välja, et mehest enda sõpradele foto saata, kuid just siis avas purjakil reisija oma püksiluku ja hakkas eesolevale istmele urineerima.

Selle peale hakkas Emily üle lennuki karjuma, et üks reisijatest urineerib. Lennusaatjad aga tulid esiti hoopis Emilyga pahandama, et ta maha rahuneks. Naise sõnul oli ta kohutavalt pettunud selles, kuidas salongipersonal olukorraga tegeles. Eriti arvestades seda, et mehe probleemset käitumist märgati juba eelmisel istekohal.