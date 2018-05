Maailmaränduri päevik: Kanadas tuleb ööseks toit puu otsa visata

Tema õde Eline on filmiprodutsent, kes natuke aega tagasi võitis ka kohaliku konkursi motokrossi filmiga «Diaries of Badass Chicks.» Nii et kõik marss vaatama. Samal ajal kui oma asju Amazonist ootasin, käisin ka kohalikust matkapoest läbi ja ostsin endale karude peletamise sprei.

Kõik see on tiba uus mu jaoks, sest enne pole kuskil sellist probleemi olnud ja pean tõdema, et väike hirm on sees. Noh, pigem päris suur hirm. Samas statistikale toetudes, on palju suurem võimalus, et miskit hoopis liikluses nihu läheb. Mitte et see eriline lohutus oleks. Igatahes karusprei, kümme meetrit köit ja lõhnakinda kotid näpus, kõndisin relvastatult matkapoest välja, et koju oma uue varustuega tutvuma minna.