Galerii: Hiinas küpsetati turistide heaks 7 tonni kaaluv sojakook

Sojakook valmistati selleks, et tähistada taoistliku temaatikaga reisifestivali, mis sai alguse 12. mail. Kooki tulid nautima tuhanded turistid.

Laojuni mägi on üle 2000 meetri kõrgune ning just siin elas hiina filosoof Laozi oma uhkes eraldatuses. Laozi jõudis valgustumiseni ning sai seeläbi taoismi rajajaks. Laojuni mägi on sellest ajast alates oluline palverändurite ja muidu uudishimulike sihtkoht.