3 populaarset sihtkohta, kuhu reisimist peaks vältima

Maailmas on palju kohti, mis on turistide seas nii populaarseks saanud, et suur külastajate arv on hakanud ohustama kohalikku keskkonda. Msn.com on välja toonud kolm tuntuimat sihtkohta, kuhu reisimist tuleks tegelikult vältida.

Dubrovnik, Horvaatia

Dubrovnik FOTO: Dariusz Szwangruber / PantherMedia /Scanpix

Maaliliselt kaunis Dubrovnik on saanud turistide seas üha populaarsemaks, mis on põhjustanud suure ülerahvastatuse linnas. Eriti populaarseks muutus linn pärast seda, kui seal filmiti mitmed Troonide Mängu seeria episoodid. Suure rahvarohkuse tõttu on nüüd UNESCO ähvardanud Dubrovnikult suisa kultuuripärandi staatuse ära võtmist.

Galapagose saared, Ecuador

Galapagose saared FOTO: Jesse Kraft / PantherMedia / Scanpix

Galapagose saared on kuulsad oma ainulaadse taimestiku ja loomastiku poolest, mille tundliku ökosüsteemi on aga turism hakanud kahjustama. Valitsuse ametnikud on seadnud mitmele piirkonnale suisa turistide sisenemise keelud, et loodust säästa.

Külastajatel palutakse järgida Galapagose rahvusparkide 14 reeglit, milleks on näiteks metsloomade mitte toitmine ning kõndimine vaid märgistatud aladel.

Cinque Terre, Itaalia

Cinque Terre FOTO: Volha Kavalenkava / PantherMedia /Scanpix