Kuubal alla kukkunud reisilennuk poleks tegelikult tohtinud lennatagi

Mehhiko valitsus kinnitas, et nende lennuamet viib nüüd läbi põhjaliku auditi Damojh Airlinesi suhtes, et uurida, kas lennufirma tegevus vastab nõuetele. Lisaks sellele uurib lennuamet miks ja kuidas reedene lennuõnnetus ikkagi täpsemalt juhtus.

Mis on teada on see, et õnnetusse sattunud lennukil oli keelatud siseneda Guyana õhuruumi. Seda seetõttu, et Guyana ametnikud avastasid, et lennuki meeskond lubas Kuuba suunalistel lendudel pardale oluliselt rohkem pagasit, kui oleks olnud turvaline.