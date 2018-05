Kõige jaburamad põhjused, miks inimesi on lennukist välja visatud

Kummalisi põhjusi, mis on viinud reisijate lennukist eemaldamiseni on veelgi, mistõttu kogus Independent kokku viis naljakamat päriselt aset leidnud olukorda.

Neljaliikmeline perekond visati JetBlue New Yorgist Las Vegasesse suundunud lennukist välja sünnipäevatordi tõttu. Nimelt asetasid nad sünnipäevatordi reisijate pea kohal olevatesse pagasikappidesse, kuid lennusaatja palus neil see ümber teise kappi tõsta. Perekond täitis küll käsku, kuid peagi ilmus veel teinegi lennusaatja, kes käskis neil tordi põrandale jalge ette maha panna.

213 sentimeetrit pikk profisportlane pidi odavlennufirma Pobeda Siberist Moskvasse suundunud lennukist väljuma, kuna ta on liiga pikk. Lennusaatja pahandas Alexander Kimeroviga, et tema pikad jalad blokeerivad vahekäiku. Selle peale pakkus mees, et maksab juurde, et saaks esimeses klassis lennata, kuid lennusaatja keeldus. Lennusaatja ja sportlase vahel tekkis sõnavahetus, mis päädis politsei kutsumise ja Kimerovi välja viskamisega.