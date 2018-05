Tallinna lennujaama julgestusjuht: lendajate seas on toimunud põlvkondade vahetus

Viimasel aastal teatas Tallinna lennujaam pidevalt reisijate kasvust ning ka nüüd on trend jätkumas. Millest selline reisijate kasv tuleneb?

Tegelikult oli juba eelmine aasta näha seda, et seoses eesistumisega reisijate arv suureneb. See oli natuke prognoositav, aga natuke ka siiski ootamatu, et tavareisijate arv nii palju suureneb. Uute liinide avamised ja ka istekohtade täitumised näitavad, et inimesi tuleb üha rohkem.

Piletihinnad on suhteliselt odavad, majandus on suhteliselt heal järjel ja inimesed lihtsalt ostavad rohkem. Just kaks nädalat tagasi käisime Ungaris, kus saime kokku Euroopa lennujaamade julgestusjuhtidega ja soomlased ütlesid, et neil on ka sama tendents. On kaks sarnast trendi, piletid on odavad ja reisitakse palju ning ostetakse kinnisvara.

Kuidas selline kasv lennujaama turvaala mõjutab?

Meie jaoks tähendab see seda, et inimesi on samal ajal korraga rohkem lennujaamas ning ühes tunnis tuleb rohkem inimesi. Eestlased on mugavad. Ollakse harjunud, et Tallinn on kiire juurdepääsuga kesklinna lähedal ning, et lennujaama saab tulla suhteliselt viimasel hetkel. Aga üha enam juhtub, et hästi paljud inimesed on kasutanud sama loogikat ja tegelikult on meil järjekorrad taga. Lihtsalt füüsiliselt ei saa me nii palju reisijaid korraga teenindada. Ehk siis meie põhimure pole kasvav reisijate hulk, vaid ühes tunnis korraga saabuv reisijate arv.

Mis aegadel on nii-öelda lennujaama tipptunnid?

Tipptunnid kusjuures on enam-vähem jäänud samaks, et selle võrra ei ole nad rohkem hajutatud.

Erinevatel päevadel on see ka muidugi erinev. Aga üldjuhul on raskuskese hommikul kell 04.30- 06.00, teine keskpäevane 11.00-13.00 ja siis õhtune tipptund 16.00-18.00 või veidi isegi kauem ja mõningatel päevadel ka õhtused 19.30-21.00.

Kui vahepealsetel aegadel tulla siis järjekordadega probleemi pole?

Ütleme nii, et me saame inimesed teenindatud, aga kas neil jääb ka piisavalt aega, et lennujaamas ringi vaadata, see on iseasi. Soovitame üldjuhul vähemalt kaks tundi varem tulla. Kui tekib ootamatu olukord ja kontrollis läheb aeg venima, on lihtsalt lisaaeg olemas.

Kas reisijate pideva kasvuga on märgata muutusi ka julgestuskontrolli töös?

On kaks asja, mida oleme märganud ja üritanud teadvustada. Üks asi on see, et on toimunud mingi generatsiooni vahetus lendajate seas. See pole ainult Tallinnas, vaid üldiselt Euroopas levinud tendents.

Lendajad on.. ma ei saa öelda, et muutunud nooremaks, aga need, kes on varem lennanud vanematega, on hakanud nüüd ise reisima ja tulnud oma vanemate selja tagant välja. Need, kes on harjunud võib-olla sellega, et vanemad on nende jaoks kõik asjad ära teinud selleks et lennule minna.