Jaapani koobas, mis muutub südameks vaid kaks korda aastas

Koobas muutus populaarseks turismiatraktsiooniks pärast 2015. aastat, kui siin tehtud Instagrami foto hakkas internetis kuulsust koguma. Iga kord, kui on käes koopa nii-öelda südamehooaeg, täitub park sadade külastajatega, kes kaunist vaatepilti imetlema sõidavad.

Kuigi koobas ning seda ümbritsev park tundub olevat tõeline looduse ime, on see tegelikult inimtekkeline.

1600. aastatel rajati läbi kaljuseina tunnel, et juhtida jõevett riisipõldude suunas.

Suvisel ajal koobas südamekuju ei moodusta, kuid park on sellegipoolest kaunis

Kameiwa tähendab tõlkes kilpkonna kivi, mis viitab koopas oleva kose all olevate kivide kujule. Suvel, kui koobas kaotab oma südamekujulise peegelduse, on park täidetud helendavate mardikatega ning sügisel on koobas ümbritsetud värvikirevatest lehtedest.