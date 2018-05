6 asja, mida lennujaamast osta ei tasu

Kuigi duty-free nimi viitab justkui sellele, et kaupadel on maksuvabastuse tõttu soodushind, ei ole tegelikult odavamat hinda mõtet loota. Kui alkoholi ja suitsu pealt võibki veel ehk veidi säästa, siis ilutooteid ja muid duty-free poodides müüdavaid esemeid saab pea alati veebipoodidest soodsama hinnaga. Kui sul ei ole just reisi jaoks väga vaja sealt poest midagi osta, siis mingit soodustust sinna otsima minna ei tasu.

Lennujaamapoodides pakutavad suveniirid pole enamasti kuigi originaalsed ning maksavad lisaks palju rohkem kui see, mille oleksid võinud tänavalt osta. Kui plaanid reisilt suveniire kaasa tuua, plaani nende ostmine juba reisi algusesse, et pärast enam selle pärast muretsema ei peaks.

Mõned lennujaamad on siinpuhul ka loomulikult erandiks ning aeg-ajalt võib lennujaamade suveniiripoest leida tõesti põnevaid disaintooteid. Sellegipoolest on sellised lennujaamapoed pigem erandiks kui reegliks.

Kaelapadi ja kõrvaklapid on asjad, mida peaks kaasa ostma juba enne reisile minekut. Tihtipeale ei soovita selle peale ruumi raisata ning seetõttu avastatakse alles lennujaamas, et tegelikult on ikka ilma kaelapadjata lennukis magada üsna ebamugav. Kõige kindlam on endale enne reisi valmis osta täispuhutav kaelapadi, mille puhul ei pea selle kotis ruumi võtmise pärast enam muretsema.