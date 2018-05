Ülevaade: Euroopa riigid, kus on kõige parem taimetoitlane olla

Uuringu viis läbi erinevaid võrdlusi koostav veebilehekülg The Eco Experts, mis vaatles, kui lihtne on olla taimetoitlane 26 Euroopa riigis, kirjutas Independent.

Šveitsis on liha kõige kallim terves Euroopas (28,55 eurot kilogrammi kohta), mis juba iseenesest vähendab ajendit liha süüa. Ligi pooled 15-34 aastased šveitslased on kas täielikult lõpetanud liha söömise, või vähendanud seda väga suurel määral.

Balti riikidest on Eesti ainus, mis jõudis parimate riikide esikümnesse, kusjuures Leedu sattus suisa taimetoitlaste jaoks halvimate riikide esikolmikusse.

Taimetoitlase jaoks on kõige halvem paik Euroopas Portugal, kus tarbitakse ka neljandana kõige rohkem liha. Portugalis on väga vähe taimetoitu pakkuvaid restorane ning liha kilohind on soodne.