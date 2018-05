7 kaunilt värvikirevat linna üle maailma

Värvilised linnad üle maailma on kokku kogunud Matador Network.

St. John, Newfoundland, Kanada

St. John FOTO: Scanpix

Newfoundlandi ja Labradori pealinn St. John on üks vanimaid linnu terves Põhja-Ameerikas. Siin armastasid Euroopa kalamehed peatuda juba 16. sajandil. St. Johni linn soovib linna ajalugu säilitada ning üks viis, kuidas seda teha, on hoonete jätkuvalt värviliseks võõpamine. St. Johni hooned värviti tihtipeale samade värvidega, mida kasutati ka erksate laevade värvimiseks, mistõttu muutuski ühel hetkel linna värviline välisilme suisa ikooniliseks. Tänapäeval on paljud majad täpselt sama värvi, mis sajandeid tagasi ning linn õhutabki elanikke oma maju erksatesse toonidesse värvima.

Olinda, Brasiilia

Olinda Brasiilias FOTO: Pixabay/ kadufernandiz

Olinda on üks paremini säilinud koloniaalajastu linn Brasiilias ning on tänu sellele registreeritud ka UNESCO pärandina. Portugallased asutasid Olinda linna 1545. aastal ning siia rajati palju värvilisi maju ning baroki stiilis kirikuid. Linn asub Brasiilia idarannikul Atlandi ookeani ääres ning on aasta läbi soe ja päikseline paik. Olinda linna armastavad eriti kunstnikud.

Longyearbyen, Svalbard, Norra

Longyearbyen FOTO: Tyler Olson / Panthermedia / Scanpix

Selles pisikeses 2000 elanikuga arktilise kliimaga linnas elab 50 eri riigist pärit inimesi. Enamik neist on teadlased, kes uurivad kohalikus ülikoolis Arktikat. Värvilised majad ääristavad 40 kilomeetri pikkust teed ning need on ilmselgelt ehitatud selleks, et külma ja kõledasse Arktikasse veidigi värvi tuua.

Taipa, Macau, Hiina

Kuigi Macauga seostuvad enamikel inimestel glamuursed kasiinot ja sähvivad öötuled, siis on saar ka tõeline kultuuri häll. Kuigi Taipa kuulub praegu Hiina koosseisu, on siin endiselt tugevad Portugali mõjutused 19. sajandist. Siin on segamini nii templid, portugalipärased kirikud ning värvilised majad.

Tobermory, Šotimaa

Tobermory FOTO: Steven Slater / PantherMedia /Scanpix

Kaluriküla Tobermory asub Mulli saarel ning on muutunud viimasel ajal populaarseks paigaks, kus veeloomi vaadelda. Tobermorys elab palju saarmaid, delfiine ning vaalasid, kuid lisaks sellele on linn kuulus ka oma kauniste värviliste majade poolest.

Chefchaouen, Maroko

Chefchaoueni linn FOTO: Mihai Barbu / PantherMedia / Scanpix

See väike linn Maroko põhjaosas on värvitud valdavalt eri sinistesse toonidesse. Chefchaoueni asutasid 1471. aastal moslemid ja juudid, kes põgenesid Hispaania tagakiusamise eest. 1930. aastal põgenesid juudid taas Euroopast fašismilaine eest. Siiani on selgusetu, kas linna sinised seinad on sümboliseerimaks usku, mille pärast selle elanikke taga kiusati või kasutati sinist värvi lihtsalt sääskede eemale peletamiseks.

Qaqortoq, Gröönimaa

Qaqortoq FOTO: Erika Nacke / PantherMedia / Scanpix