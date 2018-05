Pankrotistunud Rootsi lennufirma tühistas kohe kõik lennud

Lennufirma soovitas klientidel, kel juba piletid ostetud, pöörduda lennujaama asemel oma reisibüroo või krediitkaardi haldaja poole. Kui pilet on ostetud krediitkaarti kasutades, on lennufirma andmetel võimalus veel oma raha tagasi saada.

«On sügavalt kahetsusväärne, et juhtkond on sunnitud sellise otsuse tegema. Eriti reisijate jaoks, kes on otseselt sellest [pankrotist] mõjutatud ning ka meie meeskonna jaoks ning koostööparterite jaoks,» teatas Nextjeti tegevjuht Magnus Ivarsson.